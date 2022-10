En plots zie je jouw gestolen auto aan het rode licht staan: “Die dief stond helemaal perplex toen politie opdaagde”

Leonard Glazema, de eigenaar van de Frieterij in Berchem, merkte zaterdagochtend dat zijn wagen was gestolen. “Ik had hem vrijdagavond geparkeerd in een gesloten parking. Toen ik er ‘s morgens om 10 uur weer aankwam, merkte ik dat mijn auto weg was. De dief had de omheining doorgeknipt en was ermee naar buiten gereden. Ik denk dus dat het ‘s nachts is gebeurd”, legt Glazema uit.

Quote Achter mijn auto stond een politiecom­bi. Ik begon meteen met mijn armen te zwaaien, dat moet er heel komisch hebben uitgezien Leonard

Een uur later wil Leonard aangifte gaan doen van de diefstal. Wanneer hij onderweg is naar het politiekantoor op de Oudaan, ziet hij plots voor het rode licht aan de Meirbrug zijn wagen met een onbekende bestuurder. “Achter mijn auto stond een politiecombi. Ik begon meteen met mijn armen te zwaaien, dat moet er heel komisch hebben uitgezien”, lacht hij. “Ik vertelde de agentes dat dat mijn gestolen auto was en vroeg om de bestuurder in de boeien te slaan. Die kerel stond natuurlijk helemaal perplex toen dat gebeurde.”

Gevonden sleutelbos

Nadat de bestuurder van de wagen was gearresteerd deed Leonard zijn verhaal aan de politie. “Ze begrepen eerst niet goed wat er gebeurd was omdat ik zelf mijn autosleutels had. De sleutelbos die de dief in handen had, was ik vier weken geleden kwijt geraakt op straat. Ik ben dat toen gaan melden bij de politie.” De gearresteerde man probeerde de politie wijs te maken dat hij de auto ging terugbrengen. “Hij had een adres in de gps ingetoetst dat hij had gevonden op een document in de wagen. Ik heb verteld dat ik al 2,5 jaar niet meer op dat adres woon.”

De opgepakte verdachte is volgens de politie een man zonder verblijfplaats die voorwaardelijk vrij was. Leonard denkt dat de man zijn sleutel heeft gevonden en hem vier weken lang bij elke Fiat geprobeerd heeft. “Vrijdagavond had hij prijs. Je bent wel een domme dief als je blijft rondrijden in een gestolen wagen. Ik denk dat die man met de andere huissleutel wilde zien wat er daar te rapen viel. Gelukkig werd de man opgepakt en kreeg ik mijn auto meteen terug. De misdaad was dus al opgelost voordat de aangifte gedaan was. Volgens de agenten hebben ze nog nooit zoiets meegemaakt.”