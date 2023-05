En dan blijk je plots met de helft van Depeche Mode op café te zitten: Antwerps stadsgids Carolien helpt verloren gelopen wereldsterren uit de nood

MUZIEK RECENSIE. Opwinding en diep verdriet: Depeche Mode was allesbehal­ve christe­lijk in het Sportpa­leis

Hij! Dave Gahan. Een ‘Personal Jesus’ bij wie geen vrouw ooit christelijke gedachten had. Depeche Mode daalde neer in Antwerpen en samen met hen ook hits en dikke druppels van verlangen uit de nok van het Sportpaleis. Al kreeg het concert, in contrast met het opmerkelijke schoeisel van de zanger, wel een erg morbide kantje.