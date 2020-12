En als je vijftig wordt... laat je je bijten door een hond: politie trakteert Bart De Wever op ‘speciaal’ cadeau

“Leuke attentie van de politie. En amai, zo’n hond kan bijten”, luidde het bondige, maar alleszeggende commentaar van de Antwerpse burgemeester in de politiekazerne. Zijn gezicht sprak boekdelen. Misschien heeft hij zich in het recente verleden wat te enthousiast uitgelaten. “Toen hij een paar keer de hondenbrigade aan het werk zag, wou hij ook wel eens in zo’n beschermpak een politiehond trotseren. We hebben die ‘droom’ in vervulling laten gaan”, klonk het samenzweerderig. Politiehond Undo acteerde in elk geval voorbeeldig.

Waar komt ‘Antwerpen’ vandaan?

Even schrikken dus, maar dat was snel vergeten. De Wever zat tussen 12 en 13 uur in het Havenhuis, voor het Radio 1-programma ‘#Weetikveel’. Waarom is Antwerpen ’t stad en de rest van het land parking? Een kolfje naar de hand voor de historicus in Bart De Wever. Zo vestigde hij de aandacht op een nieuwe theorie over de oorsprong van de naam Antwerpen. Die zou verwijzen naar een Keltisch volk dat op de twee oevers van de Schelde leefde. “Een theorie die meer steek houdt dan ‘aanwerp’, het aangeworpen land.”

Het verhaal van de Romeinse soldaat Brabo en de weggeworpen hand van reus Antigoon is voor alle duidelijkheid een verzinsel uit de 16de eeuw.

Handelsbeurs

Een groot feest voor zijn 50ste verjaardag zat er door corona uiteraard niet in. De Wever had daarvoor de Handelsbeurs in gedachten. “Ik had iedereen die ooit van betekenis in mijn leven is geweest, graag uitgenodigd”, zei hij afgelopen zaterdag nog in Het Laatste Nieuws.