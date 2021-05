Emir (56) maakt minder kans op job dan Gert-Jan (25): Antwerpse arbeidsmarkt discrimineert op afkomst en leeftijd, blijkt uit praktijktests

AntwerpenSollicitanten met een niet-Vlaams klinkende naam krijgen 17% minder positieve reacties dan wie pakweg Peter of Jan heet. Ook oudere kandidaten krijgen 11% minder positieve antwoorden dan wie 6 tot 12 jaar jonger is. Dat blijkt uit praktijktesten rond discriminatie die de stad Antwerpen liet uitvoeren op de arbeidsmarkt. Positief is wel dat er geen discriminatie werd vastgesteld op basis van seksuele geaardheid en gender.

De praktijktesten werden van februari 2020 tot februari 2021 uitgevoerd door een onderzoeksteam van de UGent. In totaal werden 2.880 fictieve sollicitaties uitgestuurd naar 1.440 echte vacatures in de industrie, de bouwnijverheid, de groot- en detailhandel, de sector vervoer en opslag en de sector administratieve en ondersteunende diensten. De onderzoekers werkten met correspondentietesten waarbij twee kandidaat-sollicitanten via mail reageren op eenzelfde vacature. De cv en motivatiebrief die ze versturen zijn quasi hetzelfde, maar de kandidaten verschillen op basis van één van de geteste discriminatiegronden.

Het onderzoeksteam testte op etnische afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid en gender. Zo werd onderzocht of Emir minder kans maakt op een positieve reactie van een werkgever dan Gert-Jan, en of iemand die 50 jaar oud is minder kans maakt dan iemand van 38 of 44. Een positieve reactie kan een uitnodiging voor een gesprek over de job zijn, een uitnodiging voor een gesprek over een gelijkaardige job of een geïnteresseerde vraag naar meer info.

Resultaten

Opvallend is dat de kans op een uitnodiging over het algemeen zeer laag ligt. Voor kandidaten die niet tot minderheidsgroepen behoren leidt 12,4% van de sollicitaties tot een uitnodiging voor een gesprek. Voor kandidaten uit minderheidsgroepen is dat 10,8%.

Quote Dit is geen verhaal van blamen, shamen en sanctione­ren. We moeten samen vooruit Schepen Karim Bachar

Voor de discriminatiegrond etnische afkomst werd gewerkt met Ghanese, Marokkaanse, Slowaakse en Turkse namen. Uit het onderzoek blijkt dat op het geheel van alle sollicitaties met een niet-Vlaams klinkende naam een zesde (17%) minder positieve reacties kwam dan bij vergelijkbare sollicitanten met een Vlaams klinkende naam. Voor personen met een Marokkaanse of Slowaakse naam bleek het aantal positieve reacties met meer dan een vierde (30% en 26,5%) terug te vallen. Bij Ghanese en Turkse sollicitanten werd geen statistisch significante discriminatie vastgesteld.

Voor de discriminatiegrond leeftijd blijkt dat oudere kandidaten een tiende (11%) minder kans hebben op een positieve reactie op hun sollicitatie in vergelijking met kandidaten die 6 tot 12 jaar jonger zijn. Voor een uitnodiging voor een gesprek is dat zelfs een vijfde (20%) minder kans. Het verschil is vooral groot wanneer de oudere kandidaat aangeeft enkele jaren inactief te zijn geweest. Voor de discriminatiegronden seksuele geaardheid en gender werd geen discriminatie vastgesteld.

Eerste stap in meerjarig traject

“Deze resultaten tonen aan dat er sprake is van structurele discriminatie”, zegt schepen voor Gelijke Kansen Karim Bachar. “Tegelijk zien we dat in sommige sectoren de diversiteit van onze stad een evidentie geworden is, wat dan weer wel goed nieuws is. Dankzij deze eerste meting hebben we nu een goed zicht op de omvang van de discriminatie en waar de moeilijkheden juist zitten. Nu brengen we alle partners rond de tafel en gaan we met deze cijfers aan de slag. Samen met hen werken we aan een verbeterplan met concrete acties die breed gedragen zijn. Dit is geen verhaal van blamen, shamen en sanctioneren. We moeten samen vooruit.”

Deze nulmeting vormt de eerste stap in een meerjarig traject. Een volgende stap is de opmaak van een verbeterplan met gerichte acties, in nauwe samenwerking met alle stakeholders. De stad betrekt daarbij zowel de werknemers- en werkgeversorganisaties als de sectorfederaties en de belangenbehartigers van minderheidsgroepen. De focus ligt op informeren en sensibiliseren. Na de uitrol van het verbeterplan volgt een tweede meting, die moet aantonen of de acties uit het plan effect gehad hebben.