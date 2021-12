Els van Doesburg (32) beleefde vuurdoop als schepen én liep in de kijker door verloving met Peter De Roover (59): “Van reacties op sociale media ben ik toen wel weggebleven”

Antwerpen Mireille Colson volgt Ludwig Caluwé op als Antwerps gedeputeer­de

Mireille Colson (N-VA) neemt op 1 januari de fakkel over van Ludwig Caluwé (CD&V) als Antwerps gedeputeerde voor onder meer Economie en Landbouw. Colson legde woensdag alvast de eed af in de provincieraad. Voor Caluwé komt het einde van een politieke loopbaan van 37 jaar in verschillende parlementen en raden in zicht.

