Elisabeth (75) vraagt man afstand te houden in winkel. Vijf minuten later ligt ze op de grond met een gebroken bekken

Borsbeek Huis Baeyens ziet verhuur Halloween­kos­tuums 70% terugval­len door corona: “We merken wel dat mensen meer versiering kopen om er thuis een gezellige Halloween van te maken”

27 oktober Dit weekend is het Halloween en dat betekent in normale tijden heel wat griezelpret. Maar omdat 2020 niet in die categorie van normale tijden hoort, zal Halloween er op veel plaatsen ook anders uitzien. Iets wat ze bij het Huis Baeyens heel hard merken. Wat normaal een hoogdag is voor de kostuumverhuur is dit jaar een grote teleurstelling. “Wij merken een daling van verhuur van 70 procent”, klinkt het. Ander opvallend verschijnsel: mensen kopen wel meer versiering voor thuis.