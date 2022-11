Elin (4) ontroostbaar nadat lievelingsknuffel gestolen wordt op trein: “Dief, als je dit leest, geef Apie aub terug ”

BORGERHOUT Eerste Belgische show in vijftien jaar: Krezip speelt komende zomer in De Roma

“And if I could, I would stay, and if they’re not, not in my way…” Wekenlang heeft de hit op één gestaan in Vlaanderen en Nederland toen Krezip het uitbracht in 2000. Na enkele reünieconcerten en een passage op Pinkpop voor de pandemie is de Nederlandse band nu helemaal klaar voor die beloofde reünie. Voor het eerst in vijftien jaar staat Krezip terug in België.

16:14