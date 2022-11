‘El Toro’ afgestraft met zeven jaar cel voor aanslagen tegen onschuldige families

Lees alles over de Antwerpse drugsoorlog in ons dossier.

De aanslagen in augustus 2020 zorgden voor veel onrust in Deurne-Noord. Op een avond ontplofte een granaat voor een leegstaande apotheek in de Gryspeerstraat. Dat bleek een vergissing te zijn. De daders hadden het eigenlijk gemunt op de woning van de familie El B., net ernaast. Een nacht later kwamen ze terug en vuurden met een kalasjnikov elf schoten af op de gevel van die woning waar toen een Afghaanse familie vluchtelingen onderdak had gekregen. In dezelfde periode werd in Borgerhout ook de woning van de familie J. in de Beukenstraat onder vuur genomen. Kogels doorboorden de voordeur van het bejaarde koppel.

Misgelopen drugsuithaling

De rechtbank veroordeelde vanmorgen vier verdachten voor die aanslagen. Kopstuk Mohamed El H., Sky ECC-naam “El Toro”, had in zijn chatberichten uitvoerig gediscussieerd over een misgelopen drugsuithaling. Enkele onbekend gebleven klanten eisten vergelding. Mohamed El H. trommelde kennissen op voor de aanslagen in Deurne en Borgerhout. De rechtbank tilt er zwaar aan dat de twee aanslagen het leven van twee onschuldige families in gevaar brachten. Bij de aanslag in de Gryspeerstraat doorboorde een kogel de gevel waarachter een onschuldig slachtoffer lag te slapen. Ook bij de aanslag in de Beukenstraat werd een bejaard koppel in gevaar gebracht.

De toedracht van de aanslagen en het feit dat de daders zich eerst vergisten van huisnummer, kwamen uitvoerig aan bod in de Sky ECC-berichten. Zo stuurde Khalid S. een bericht na de aanslag op de apotheek in de Gryspeerstraat: “Hij zei dat die ‘appel’ (granaat, red.) verkeerd is gegooid, niet naar de deur zoals gevraagd”. Zijn kameraad J. stelt de anderen meteen gerust: “Die betaalt zoizo (sic).”

De rechtbank veroordeelde vanmorgen Mohamed El H. tot zeven jaar cel, net zoals Khalid S. Twee andere verdachten, Radion K. en Mounir T., werden veroordeeld tot zes jaar cel. Drie andere Nederlandse verdachten die samen in een auto waren opgemerkt, werden wegens twijfel vrijgesproken.

