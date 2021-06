El Kaouakibi moet 475.000 euro van topondernemers teruggeven aan curator, maar “de doos is leeg”

Mechelen/Antwerpen/Temse/Gent Kazerne Dossin opent expo over Roma: “Ouders durfden mij niet zeggen dat ik Roma was”

16 juni “Laat ons hopen dat onze kinderen fier durven zeggen dat ze Roma zijn, zonder dat ze schrik moeten hebben om gediscrimineerd te worden.” Die wens drukte Erdin Zivoli (30) uit Temse uit bij de opening van ‘Reflecties. Roma in België’, een tentoonstelling in Kazerne Dossin in Mechelen die de clichés over Roma wil ontkrachten. “Het verhaal van Quasimodo en Esmeralda is echt niet meer van deze tijd!”