El Kaouakibi haalt financieel dossier weg bij Antwerpse rechter: “Niet objectief”

Advocaat Mounir Souidi die samen met zijn broer Omar en meester Joris Vercraeye optreedt voor Sihame El Kaouakibi: “Eén van de drie bestuurders van Let’s Go Urban zetelt zelf als leken-rechter in de Antwerpse ondernemingsrechtbank. Het kan toch niet dat die bestuurder aan zijn collega-rechter vraagt om een voorlopig bewindvoerder bij Let’s Go Urban aan te stellen. De bewindvoerder orakelt de dagen nadien van alles in de media over Sihame El Kaouakibi. Dit is niet ernstig. Daarom vragen wij de zaak over te maken aan de ondernemingsrechtbank, afdeling Tongeren."