Ekers gezin met bulldozer uit hotelkamer geëvacueerd: “We overnachtten in een opvangcentrum en keren straks naar huis”

AntwerpenHet gezin van Barbara Mattheyssen (38) en Robby Embrechts (46) uit Ekeren werd vannacht met een bulldozer geëvacueerd uit een hotelkamer in het overstroomde dorp Theux. Na een nacht in een opvangcentrum, kijken ze ernaar uit om naar huis te gaan. “We zijn blij dat we op tijd zijn weggeraakt, want vannacht is het waterpeil nog meer gestegen.”

Barbara en Robby stuurden woensdag dramatische videobeelden vanuit hun hotelkamer in Theux, vlakbij Spa. De straten waren veranderd in kolkende rivieren. Wagens werden meegesleurd door het water dat tot wel twee meter hoog kwam. Samen met twee andere hotelgasten zaten ze de hele dag op de tweede verdieping van het verlaten hotel. De straat opgaan was te gevaarlijk, dus zat er niks anders op dan te wachten tot de hulpdiensten hen kwamen evacueren.

Opvangcentrum

Rond 23.30 uur kwam eindelijk de verlossing. Een bulldozer reed door het water tot aan hun hotel. “We moesten plaatsnemen in de laadbak en werden zo naar een veilige plek gebracht. Van daaruit bracht het leger ons naar een schoolgebouw dat dienst deed als opvangcentrum. We kregen er twee kamers met bedden ter beschikking en brachten er de nacht door”, vertelt Barbara. Ook een zeventigtal andere mensen werden opgevangen in het centrum. “Er zijn al wat mensen opgehaald, maar er blijven er ook toekomen. Het is nog lang blijven regenen, dus ook vandaag moesten sommigen hun huis verlaten.”

Door de hectische situatie hebben Barbara en Robby hun bagage in het hotel laten liggen. “Onze spullen staan op de tweede verdieping, dus zouden droog moeten zijn. Ik hoop ze begin volgende week te komen ophalen”, legt Barbara uit. “We moeten dan ook zien waar onze wagen is terechtgekomen. We weten niet of hij ondertussen nog verder is weggestroomd.”

Opgelucht

Het gezin is opgelucht dat ze op tijd geëvacueerd werden. “Ik hoorde dat het waterpeil vannacht nog meer is gestegen. We zijn dus blij dat we veilig naar hier zijn gebracht. De stemming is hier vrij goed, maar we zijn allemaal heel moe. We wachten tot we worden opgehaald door vrienden. Die zijn onderweg maar hebben door de overstromingen vertraging op de Brusselse Ring. We kijken ernaar uit om thuis een douche te nemen en weer in ons eigen bed te slapen.”

Bekijk ook: