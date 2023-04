Eindhovenaar (23) treft geen blaam bij aankoop goud met valse bankpas, stelt de rechtbank

“Jongeren moeten een volwaardi­ge partner worden in maatschap­pe­lijk debat”: Julien (23) schrijft boek over zijn ‘Ge(e)neratie’

“Naar jongeren wordt niet geluisterd. Of toch niet écht en veel te weinig.” In zijn nieuw boek ‘Ge(e)neratie’ - dat in september verschijnt - houdt Edegemnaar Julien De Wit (23) een pleidooi voor een samenleving waar jongeren meer worden betrokken bij de vraagstukken van onze tijd. “Niet als klankbord, maar als volwaardige partner in het maatschappelijk debat.”