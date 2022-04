Eindelijk ‘bevrijding’ voor pleziervaart Willemdok: “Vanaf dit weekend Antwerpen in en uit via Van Cauwelaertsluis”

Antwerpen/Hoogstraten Minderjari­ge verkrach­ter krijgt vijf jaar cel, nadat lakse wetgeving in allerijl wordt aangepast: “Maar ik ben niet meer de jongen van toen”

De Afghaanse vluchteling R. H. (21) is veroordeeld tot vijf jaar effectieve celstraf voor verkrachting van een minderjarig meisje. H. was zelf maar 16 jaar op het moment van de feiten. Door een lakse wetgeving kon de jeugdrechter hem toen niet uit handen geven. Dat is nu rechtgezet.

