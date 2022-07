Einde verhaal voor kapsalon van wereldkampioen ‘Joske Knip’ (86): “Het is schoon geweest”

Antwerpen “Gewoon pakken die kerel, en klaar.” 8 leden van motorclub No Surrender veroor­deeld voor verijdelde ‘strafexpe­di­tie’

Acht leden van de motorclub No Surrender zijn door de Antwerpse rechtbank veroordeeld tot celstraffen tot 4 jaar. De mannen werden in mei vorig jaar gearresteerd toen een SRT-team hen klemreed op de Luitenant Lippenslaan. Ze bleken enkele doorgeladen vuurwapens in de auto te hebben liggen en de politie had reden om te denken dat ze iemand aan het zoeken waren. “Hij moet teruggeven wat hij gestolen heeft, anders heeft hij pech.”

