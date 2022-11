Eigenaar van pitazaak betrapt tijdens roken in eigen zaak

Hoboken Chauffeur wil ontsnappen aan verkeers­con­tro­le

Een chauffeur probeerde afgelopen vrijdag te ontsnappen aan een verkeerscontrole in de Salesianenlaan. Omdat hij daarbij andere weggebruikers in gevaar bracht, zette de politie de achtervolging in. De man kon uiteindelijk gepakt worden omdat hij crashte in de buurt van de Legerstraat en zijn panden kapotreed.

13:26