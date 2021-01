Eigenaar The Villa krijgt 1 jaar cel voor slaan en schoppen van bezoeker: “Uitbater nachtclub moet zich beter kunnen beheersen”

Eigenaar Vincent Van Trier (38) van club The Villa is veroordeeld tot één jaar cel met uitstel voor het slaan en schoppen van een klant. Een portier die ook klappen uitdeelde, krijgt een werkstraf.

Klant Mehmet C. had een tafel afgehuurd op zaterdagavond 24 maart 2018. Met enkele vrienden vierde hij tot in de vroege uurtjes. Rond 5 uur verliet hij The Villa maar aan de ingang kreeg hij ruzie met de portiers. Volgens de portiers had Mehmet een bezoekster lastig gevallen.

Er werden door beide partijen klappen uitgedeeld. Mehmet C. filmde de portiers maar dan kwam eigenaar Vincent Van Trier tussenbeide. Hij pakte de gsm uit de handen van Mehmet C. en gooide het toestel weg. Mehmet C. deelde een klap uit aan Van Trier.

Gsm-filmpje

De man vluchtte weg naar de parking maar de portiers werkten hem tegen de vlakte. Terwijl zij rond een gevelde Mehmet C. stonden, kwam ook Van Trier erbij staan. Samen met zijn portier schopte hij herhaaldelijk naar Mehmet C. Die raakte bewusteloos. Vrienden van Mehmet filmden het voorval en dat gsm-filmpje gaf de doorslag op het proces.

De rechter vindt dat Van Trier en zijn portier disproportioneel geweld hebben gebruikt. “Een uitbater van een nachtclub en een professionele portier moeten bovendien meer zelfbeheersing aan de dag kunnen leggen, ook in een uitdagende situatie”, zo zegde de rechter in zijn vonnis.

Vincent Van Trier had om een opschorting gevraagd maar daar gaat de rechter niet op in. Vermits hij zich tegen een werkstraf had verzet, krijgt hij een celstraf van 1 jaar opgelegd. De straf wordt uitgesteld voor een duur van vijf jaar.

Portier Hicham M. krijgt een werkstraf van 150 uur.