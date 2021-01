Eigenaar Pasta Bar met nog vijf anderen opgepakt in grootschalig onderzoek naar cocaïnehandel in Antwerpse haven

AntwerpenZes verdachten zijn deze week opgepakt in een gerechtelijk onderzoek naar cocaïnetransporten in de Antwerpse haven. Dat meldt het parket van Antwerpen in een persbericht. De organisator van de bende blijkt Ali O., bijgenaamd ‘Freaks’ te zijn. Hij is de eigenaar van de Pasta Bar aan de Turnhoutsebaan in Deurne, die in augustus vorig jaar beschoten werd. In een loods in Aartselaar werd tijdens een arrestatie 1.752 kg cocaïne aangetroffen.