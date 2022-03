Eigenaar beschoten Pasta House zelf veroordeeld tot 7 jaar cel voor drugshandel

Antwerpen‘Spongebob’, de schuilnaam van Ali Ouad, is veroordeeld tot 7 jaar celstraf voor invoer van cocaïne. Ook trucker Saïd Koraichi krijgt 7 jaar cel. De twee mannen waren de organisatoren van 9 (pogingen tot) uithaling van cocaïne. Ali Oulad was ook de zaakvoerder van het beschoten The Pasta House op de Turnhoutsebaan in Deurne.

Met die veroordeling tot 7 jaar valt het verdict voor Ali Ouad zwaarder uit dan verwacht. De procureur had 5 jaar cel tegen hem gevorderd. De man die zich in de gekraakte Sky ECC-chatdienst bediende van de schuilnaam “Spongebob”, was niet op de uitspraak aanwezig. Volgens zijn advocaat is hij tegenwoordig buschauffeur voor leerlingen van het bijzonder onderwijs.

Trucker Saïd Koraichi kreeg eveneens 7 jaar cel. Voor hem had de procureur zo’n zware bestraffing gevraagd omdat hij bij de meeste van de 9 uithalingen was gesignaleerd. Hij haalde de drugscontainers op aan kaaien 869 of 913 met gestolen pincodes. Van deze man wordt ook 120.000 euro aan crimineel geld verbeurd verklaard.

In totaal waren er 22 verdachten in het dossier. De overige verdachten kregen allemaal straffen van 4 tot 5 jaar.

Aanslag

De aanslag op The Pasta House op de Turnhoutsebaan in Deurne zal pas op 7 september voor de rechtbank worden behandeld. De feiten dateren van 28 augustus 2020. Die nacht werd de gevel van The Pasta House onder vuur genomen met een oorlogswapen. De verdachten behoren tot een concurrerende drugsbende. In dat dossier is Ali Ouad burgerlijke partij.