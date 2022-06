Eerste voorstelling jongerentheater Tutti Fratelli sinds overlijden Reinhilde Decleir

Zoals steeds bij de voorstellingen van Giovani Fratelli vertrekken de jongeren met een leeg blad papier en kleuren ze dat in met een zelf gekozen thema. “Dit jaar werd dat onvermijdelijk een stevige vuistslag die we de laatste jaren met z’n allen incasseerden: eenzaamheid”, klinkt het bij de Fratelli. “In de voorstelling SMAK! spreken we uit ons hart en gaan we op zoek naar pleisters voor onze wonden. Zijn we samen beter af? Kan geloof de pijn verlichten? Of muziek? Vinden we soelaas in liefde of ontvluchten we beter de realiteit?”