Eerste testevenement in Bourlaschouwburg goed verlopen: “Je voelde de honger bij het publiek, het applaus voelde als een ontlading”

ANTWERPEN“Dit is níet het nieuwe normaal, cultuur is veilig.” Het Antwerpse Toneelhuis kon zaterdagavond niet genoeg benadrukken dat de première van de voorstelling ‘April’ een testevenement was. “Het is niet de bedoeling dat onze bezoekers vanaf nu telkens twee coronatesten moeten ondergaan, we doen dit enkel om de luchtkwaliteit te meten en de logistiek uit te testen.”

92 theaterliefhebbers konden zaterdagavond eindelijk nog eens van een voorstelling met live publiek genieten tijdens het tweede testevenement van de Koekenstad. De Bourla sloot in maart 2020 de deuren en deed die in september pas terug open, hetzij slechts voor anderhalve maand. Al die tijd werd er achter de schermen naarstig aan nieuwe voorstellingen gewerkt en zaterdagavond was het dan eindelijk zo ver: de première van ‘April’ door regisseur Guy Cassiers.

Vrees

“Vrijdagmiddag pas kregen we het ministerieel besluit te zien dat het testevenement effectief mocht plaatsvinden”, spoelt Leen Van de put van Toneelhuis twee dagen terug. “Onze grote vrees was dan ook dat we op zo’n korte termijn niet alle tickets zouden verkopen. We vroegen namelijk nogal een engagement van onze bezoekers, een sneltest vooraf én een klassieke PCR-test binnen de zeven dagen na de voorstelling.”

“Maar die vrees bleek voor niks nodig. In 24 uur tijd hebben we onze drie testevenementen kunnen uitverkopen. Dat zijn 405 mensen in totaal. We zijn daar enorm blij mee, het is duidelijk dat er honger is naar theater. De interactie tussen acteurs en publiek maakt onlosmakend deel uit van een voorstelling. Je voelde dat ook aan de bezoekers, het applaus aan het einde voelde als een ontlading.”

De sneltesten werden afgenomen in een tent voor de schouwburg.

De 92 gasten ondergingen in een tent voor de Bourla een sneltest die werd afgenomen door het professionele team van Altrio Thuisverpleging en de studenten verpleegkunde van de AP-Hogeschool. Op een half uur tijd konden zo vijftig mensen getest worden. Niemand testte positief dus alle 92 zitjes konden ingenomen worden tijdens de voorstelling. Er was ook de hele tijd een dokter aanwezig tijdens het testen.

Natuurlijke ventilatie

Doelstelling één van het testevenement was het meten van de luchtkwaliteit tijdens een voorstelling. Het gebouw zelf maakt gebruik van natuurlijk ventilatie. Door het natuurlijk schouweffect is er een hoge instroom van verse lucht doorheen de zaal vanuit de foyer en de inkomhal tot in de historische kroonluchter.

De natuurlijke ventilatie wordt voor het derde testevent woensdag nog aangevuld met mechanische ventilatie en een extra blowerdoorsysteem, dat extra slechte lucht uit de zaal kan wegnemen onder de scène. Door te blijven ventileren kunnen aerosolen en dus ook het virus zich minder snel verspreiden. Via monitoring door TESTO wordt het CO²-gehalte gemeten tijdens de testevenementen.

Het podium tijdens de voorstelling 'April' zaterdagavond.

“Op de piek zaten we met 460 ppm of parts per million CO² in de lucht”, zegt Van de put. “Vanaf 900 ppm wordt het pas licht verontrustend en vanaf 1.200 is de luchtkwaliteit echt slecht. Op het eerste zicht kunnen we dus van een succes spreken maar de evaluaties en interpretaties moeten nog worden uitgevoerd door het Bureau Bouwtechniek, dat al tien jaar alle technieken en klimaatmetingen in de Bourla opvolgt.”

Vooruitzichten

De Bourlaschouwburg heeft een capaciteit van 848 bezoekers. Na het testevenement op zaterdag waarbij 92 bezoekers in bubbels van twee verdeeld over de parterre zaten, wordt maandag opgeschaald door het eerste balkon te openen, er zijn dan 135 bezoekers welkom. Woensdag dan wordt ook het tweede balkon geopend en zijn er 178 gasten welkom.

Toneelhuis hoopt half mei nog een reeks testevenementen met voorstellingen te mogen organiseren. Vanaf juni zouden er terug binnenactiviteiten mogen plaatsvinden met maximum tweehonderd personen, zónder dat er vooraf getest moet worden zodat Toneelhuis een programma kan lossen met alle creaties die al een jaar op de plank liggen.

