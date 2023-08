Eerste Reus Bull Machin ontwaakt in Antwerpen en ontmoet Reus Xolo

"Wij zijn atypische studenten, maar gaan ook weleens samen op café": voor studenten van Campus 19 is het schooljaar al begonnen

Een gratis opleiding zonder saaie hoorcolleges en met 100% jobzekerheid? Klinkt als muziek in de oren. En het bestaat: Campus 19 biedt een programmeercursus aan van één jaar in het gebouw van DPG Media, al 250 mensen studeerden er met succes af. “Het voelt meer alsof we collega’s zijn dan studenten, er heerst een groot teamgevoel”, aldus student Brahim Bouaissa (28).