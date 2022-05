Eerste editie van koffietafelboek ‘Lifestyle Antwerp’

Ekeren Gsm achter het stuur, auto in de gracht

Een personenwagen is dinsdagavond in de gracht terechtgekomen langs de straat Schriek in Ekeren. Het voertuig had eerst een verlichtingspaal geraakt die was afgebroken. Volgens een getuige reed de wagen aan een normale snelheid toen deze plots naar links uitweek.

18 mei