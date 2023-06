Eerste buurtpicknick in nieuwe park Nieuw Zuid

Er begint stilaan leven in de brouwerij te komen in het allernieuwste stadsdeel van Antwerpen, Nieuw Zuid. Vanmiddag organiseerde Triple Living samen met het buurtcomité van Nieuw Zuid voor de allereerste keer een buurtpicknick in het nieuwe Park Nieuw Zuid. Tussen 12 en 16 uur kwamen tientallen buurtbewoners genieten van het mooie weer en lekkernijen van ondernemers uit de buurt.