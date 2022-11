Eerste beelden tonen hoe Antwerpse Boerentoren er gaat uitzien: nieuwe kroon op top en daktuin met beelden

Antwerpen Een nieuwe kroon op de top, een bijkomende boeg, een daktuin met beelden én plaats voor verschillende horecazaken. Havenbaas Fernand Huts, die de Antwerpse Boerentoren de komende jaren tot een ‘ cultuurtoren ’ omvormt, heeft voor het eerst inzicht gegeven in de architecturale plannen voor het iconische gebouw. Huts maakte ook bekend wie als architect is aangesteld: de wereldvermaarde Amerikaan Daniel Libeskind.

“We doen het niet half z’n gat”, knipoogde Fernand Huts dinsdagmiddag in het hoofdkwartier van Katoen Natie in Antwerpen, waarna hij meteen de naam van de ontwerper van de nieuwe Boerentoren verklapte: de Pools-Joodse architect Daniel Libeskind. Libeskind, die in 1965 Amerikaans staatsburger werd, geniet wereldfaam. Onder meer het Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück, de nieuwe vleugel van het Joodse Museum in Berlijn, een vleugel van het Denver Art Museum en het Holocaust Namenmonument in Amsterdam zijn van zijn hand.

Het is ondertussen twee jaar geleden dat Huts met het nieuws uitpakte dat hij, met Katoen Natie, de Boerentoren van KBC had gekocht. De bank, die de iconische toren sinds 1930 bezit, had een jaar eerder al beslist om een koper te zoeken. De renovatiekosten van de met asbest vervuilde wolkenkrabber lagen immers te hoog.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het nieuwe ontwerp voor de Boerentoren © Libeskind

‘Cultuurtempel’

Dat Huts de Boerentoren wil omvormen tot een ‘cultuurtempel’, en dat een belangrijke rol voor zijn eigen kunststichting The Phoebus Foundation is weggelegd, was al geweten. Maar dinsdag trad de havenbaas pas écht in detail. Huts kiest resoluut voor cultuur, zo blijkt. Van residentiële en commerciële functies is in het ontwerp geen sprake.

“De Boerentoren wordt een - volledig publieke - cultuurtoren”, zegt Huts. “Met tentoonstellingsruimtes, een beeldentuin, een panoramisch uitkijkpunt en een boekhandel. In de monumentale sokkel worden niet minder dan drie volledige en dubbelhoge etages voorbehouden voor tijdelijke en langdurige voorbehouden voor tijdelijke en langdurige expo’s. Hetzelfde geldt voor een groot deel van de kelder en de huidige parkeeretages: ook hier voorzien we een indrukwekkende ruimte voor tentoonstellingen. Zelfs in de - eerder - smalle toren zullen expositieruimtes worden ondergebracht. Er is, tot slot, ook plaats voorzien voor horeca. Ik denk aan een café, tearoom, restaurant en champagnebar. We zouden toch niet willen dat bezoekers honger of dorst lijden? (lacht)”

Groter dan kathedraal?

Voor het eerst toonde Huts ook beelden van het ontwerp van architect Libeskind. En toegegeven, die ogen indrukwekkend. De Boerentoren ondergaat de komende jaren - óók langs de buitenkant - een totale metamorfose. Eén van de zaken die het meest in het oog springt: nieuwe grote kroon die een 360 graden uitzicht zal bieden op de stad. Voor de Antwerpenaars die nu al ongerust worden: nee, de Boerentoren wordt niet groter dan de 123 meter hoge Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. “Dat heb ik burgemeester Bart De Wever beloofd”, knipoogt Huts.

Poll Wat vind jij van het ontwerp? Mooi

Lelijk Wat vind jij van het ontwerp? Mooi (44%)

Lelijk (56%)

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.