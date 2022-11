Eerste Amazon-depot van België in Antwerpen geopend: “Nu nog rustig, maar zal snel veranderen naarmate kerst dichterbij komt”

AntwerpenAmazon krijgt steeds meer voet aan wal in ons land. Precies een maand na de lancering van een eigen Belgische webwinkel, opende de Amerikaanse webgigant een allereerste vestiging in ons land. In Antwerpen dan nog wel, op het bedrijventerrein Blue Gate in het zuiden van de stad. Het nieuwe depot, dat donderdag officieel werd geopend, stelt momenteel 43 personen tewerk.

Het bezorgcentrum is gelegen op het bedrijventerrein Blue Gate in het zuiden van Antwerpen. Het gebied was ooit een sterk vervuilde petroleumsite, maar werd de voorbije jaren gesaneerd en omgevormd tot een innovatief bedrijventerrein. Amazon is trouwens niet de eerste logistieke speler die neerstrijkt op Blue Gate. Bijna twee jaar geleden opende DHL Express, de pakjesdienst van Deutsche Post, een gloednieuw distributiecentrum - het grootste van DHL Express in België - op de site.

In het nieuwe Amazon-depot komen pakjes vanuit de sorteercentra in onder meer Frankrijk en Duitsland aan. Ze worden vervolgens geordend per adres en nadien geleverd in het stadscentrum en de wijdere omgeving van Antwerpen. De eigenlijke levering neemt Amazon niet op zich. Daarvoor werkt de e-commercegigant samen met zijn bestaande onafhankelijke bezorgpartners. Er wordt beroep gedaan op zo’n 200 externe chauffeurs.

Het depot, dat in februari van dit jaar werd aangekondigd, is eigenlijk al sinds eind september operationeel. Maar donderdag pas vond de officiële opening plaats, in aanwezigheid van Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Die laatste liet zich, voor het oog van de camera’s, een paar werkschoenen passen.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Jan Jambon liet zich, voor het oog van de camera’s, een paar werkschoenen passen. © Photo News

In zijn speech benadrukte Jambon de inspanningen die ons land al heeft gedaan om e-commerce aan te trekken. “Maar er is nog ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld rond nachtarbeid.” Nederland en Duitsland, onze belangrijkste concurrenten op het vlak van e-commerce, hanteren immers flexibelere arbeidsvoorwaarden voor nachtarbeid. Schepen Koen Kennis, bevoegd voor onder meer mobiliteit, hamerde er dan weer op dat we online shoppen moeten blijven combineren met fysiek winkelen.

Slecht nieuws voor Bpost

Amazon heeft in ons land voorlopig nog een achterstand in ons land op concurrenten zoals het Nederlandse Bol.com en Coolblue. Toch doet de Amerikaanse webgigant er álles aan om bij ons voet aan wal te krijgen. Zo werd een maand geleden lanceerde een eigen Belgische Amazon-website gelanceerd. Het nieuwe depot in Antwerpen is een nieuwe belangrijke stap in de uitbouw van een eigen netwerk van pakjesbezorgers in ons land. Tegelijk is het slecht nieuws voor Bpost. Amazon is momenteel goed voor 8 procent van het pakjesvolume van Bpost. Maar binnenkort zullen er allicht minder Amazon-pakjes langs de sorteercentra van Bpost passeren.

Tijdens de officiële opening van het depot in Antwerpen donderdag was het nog opvallend rustig. “Maar dat zal snel veranderen naarmate kerst dichterbij komt”, verzekerde manager Eva Faict. Amazon verkoopt momenteel zo’n 180 miljoen producten in meer dan 30 categorieën. “En we willen zeker ook een sterke relatie opbouwen met Belgische merken”, aldus nog Faict.

Blue Gate is ontwikkeld als ‘eco-effectief watergebonden bedrijventerrein’. Met andere woorden: wie zich er wil vestigen, moet aantoonbaar inzetten op ecologie en groene energie, zowel wat de infrastructuur als de activiteiten betreft. Dat deed Amazon dan ook. Het depot - met een 5.764 vierkante meter groot magazijn en een parkeergebouw van 40.000 vierkante meter - is dan voorzien van duurzame snufjes: de verwarming, ventilatie en koeling worden aangestuurd door een digitaal systeem. Er zijn zonnepanelen en een afvoernetwerk om regenwater te hergebruiken

Volledig scherm Antwerp alderman Koen Kennis (2L) and Vice chairman Amazon logistics Europe Robert Viegers (3L) cut the ribbon during the inauguration of first Belgian delivery center of e-commerce firm Amazon, Thursday 03 November 2022 in Antwerp. BELGA PHOTO JONAS ROOSENS © BELGA

Volledig scherm Illustration picture shows activity in the parcel sorting hangar during the inauguration of first Belgian delivery center of e-commerce firm Amazon, Thursday 03 November 2022 in Antwerp. BELGA PHOTO JONAS ROOSENS © BELGA

Volledig scherm Illustration picture shows activity in the parcel sorting hangar during the inauguration of first Belgian delivery center of e-commerce firm Amazon, Thursday 03 November 2022 in Antwerp. BELGA PHOTO JONAS ROOSENS © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.