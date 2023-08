“Eerst LEGO-robots programmeren, dan containerterminals”: nieuwe educatieve Havenstudio in MAS

Het gastrono­misch lijstje wordt steeds indrukwek­ken­der: chicste hotel van Antwerpen opent weldra zesde restaurant

Het vijfsterrenhotel Botanic Sanctuary Antwerp heeft met Hertog Jan, Fine Fleur, Het Gebaar, Restaurant 1238 en Bar Bulot al heel wat toprestaurants onder zijn dak. Maar daar komt binnenkort nog eentje bij: op 28 september opent het nieuwe pop-uprestaurant SMAAK de deuren in de historische kloosterkeukens. Initiatiefnemer is de gerenommeerde sterrenchef Jacob Jan Boerma, de voormalige chef-kok van het driesterrenrestaurant De Leest in Nederland.