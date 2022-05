Eerbetoon aan marineschilders Leon Ost en Dirk Boumans bij Cepa: “Het doet pijn dat Dirk er niet meer bij kon zijn”

Naast de Westhinder III kun je niet kijken op de tentoonstelling. Het befaamde lichtschip behoorde zowel bij Leon Ost als Dirk Boumans tot hun favoriete modellen. “Ja, het doet pijn dat Dirk er niet meer kon bij zijn”, vertelt Leon Ost, die onder meer een carrière had als slepersloods. “Jaren geleden exposeerden we nog samen bij SD Worx, aan de overkant van Cepa. We hadden vaak heel goede gesprekken over kunst.”

Spelen met licht

Dirks weduwe Rita Van Pelt is fier op wat haar echtgenoot allemaal heeft gedaan. “Eigenlijk is hij beeldhouwer van opleiding. Zijn stijl kun je organisch abstract noemen. Dirk speelde zeer graag met licht in zijn schilderijen. Hij heeft trouwens ook enorm veel tijd gestoken in ons huis aan de Generaal Belliardstraat, waar ik destijds met restaurant De Lokeend ben begonnen.”

Het stilistisch contrast tussen Ost en Boumans maakt mee de kracht van de expo. Bij Boumans denk je zelfs spontaan aan de zuivere, dikkere lijnen van strips, waarbij je zo in een boot lijkt te kunnen stappen. Het werk van Ost is ongrijpbaarder, doet meer dromen. (lees verder onder de foto)

Een werk van Leon Ost: sleepboten trekken de Main Ore door de Berendrechtsluis. Dat was in 1989 het grootste zeeschip dat de Antwerpse haven ooit was binnengevaren.

Veiling

De organisatie van de expo ligt in handen van de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum. Ze zijn nauw verbonden met de stichting MPM (Maritiem Patrimonium), waarvan oud-havenschepen Marc Van Peel voorzitter is. “Op maandag 13 juni is er een finissage. Dan veilen we drie werken van Dirk en drie van Leon, met Peter Bernaerts die de hamer hanteert. De opbrengst gaat naar MPM.”

De stichting restaureerde met vele vrijwilligers zowel de Westhinder III als de mijnenveger Oudenaarde.

De expo ‘Dirk & Leon’ is gratis te bezoeken tot 12 juni, elke werkdag van 10 tot 17 uur: Cepa, Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen.

Een werk van Dirk Boumans, geïnspireerd door zijn reizen naar Bretagne.