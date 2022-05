Eens iets anders dan Werchter of Tomorrowland? Ontdek hier alle zomerfestivals in de provincie Antwerpen

Antwerpen “Steeds meer kinderen hebben obesitas, we kunnen spreken van een epidemie”: nieuw programma van ZNA pakt zwaarlij­vig­heid bij tieners aan

1 op de 20 kinderen in België is obees of zwaarlijvig. Een gewichtig cijfer, dat Ziekenhuis Netwerk Antwerpen wil aanpakken met het nieuwe Obesitas Centrum Kind en Jeugd. Het programma richt zich op 11- tot 17-jarigen. “Zonder tijdige behandeling treden later in het leven grote complicaties op”, zegt Daniel Klink, kinderarts-endocrinoloog van ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis. Zo gaat het in zijn werk.

