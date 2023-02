“Een simpele insectenbeet kan je leven verwoesten”: Ariane (55) lijdt al sinds haar kindertijd helse pijnen, nu verzamelt haar dochter geld voor peperduur medicijn

Niet meer kunnen werken, reizen, wandelen. Alsmaar moeilijker uit je woorden kunnen komen. En ernstige weefsel- en orgaanklachten. Sinds Ariane Verstappen (55) uit Antwerpen 43 jaar geleden door insecten is gebeten, zijn de gevolgen voor de vrouw niet te overzien. Om haar mama’s pijn ietwat te verzachten, zamelt dochter Amber (31) nu geld in voor een nieuw medicijn. Maar dat kost 100.000 euro. “Elk klein bedragje helpt.” Ze doen het verhaal: over de lijdensweg, weggelachen worden door dokters, en Arianes liefde van haar leven.

Ariane Verstappen, uit het Antwerpse district Wilrijk, is 12 jaar oud wanneer ze met haar ouders op vakantie gaat naar de Verenigde Staten. Daar wordt ze op een bepaald moment ruim tien keer gebeten door insecten. Ariane krijgt uitslag op haar huid. Grote rode plakken, met een puntje erin. Er wordt weinig of niks aan gedaan. Want veel kennis over wat we vandaag kennen als de ziekte van Lyme, is er op dat moment niet, aangezien de ziekte nog maar vijf jaar eerder benoemd werd door wetenschappers.

Geen minuut pijnvrij

De gevolgen voor Ariane zijn evenwel niet te overzien. Ze raakt besmet met schroefvormige bacteriën die intussen haar hele lichaam hebben aangetast, van kop tot teen. “Ik ben sindsdien geen minuut meer pijnvrij geweest”, zegt ze vandaag. “Ik heb intussen vijftien operaties ondergaan. Na elke operatie werd de pijn erger. De aftakeling is al bijna 40 jaar bezig, en ze gaat enkel sneller en erger.”

“Al mijn spieren zijn aangetast, maar ook alle zachte weefsels in mijn lichaam, mijn organen, ook mijn hersenen. Ik heb dikwijls moeite om op mijn woorden te komen, ik verlies de draad in mijn verhaal, en ik heb immense problemen met mijn kortetermijngeheugen. Dat laatste vind ik het ergste. Want ik splits mezelf op in twee personen. Ik, Ariane, mijn geest. En dan mijn rotlichaam waar ik in gevangen zit. Ik zou het verschrikkelijk vinden als ik ook mijn persoonlijkheid zou verliezen.”

Quote Mijn man lijdt er ook onder. Hij moet me helpen met wassen, aankleden... Alles. Zelfs in deze omstandig­he­den is hij altijd aan mijn zijde gebleven. We zijn al samen sinds ik 16 jaar oud was Ariane Verstappen

De zoektocht naar een diagnose heeft decennialang geduurd. Omdat inwendige pijn niet altijd zichtbaar of meetbaar is, werden haar klachten door tientallen tot wel honderden dokters die haar leven passeerden, geminimaliseerd. Zelfs weggelachen. “Als de symptomen, aandoening of ziekte niet in mijnheer doktoor zijn grote boek staan, bestaan ze zogezegd niet. Ik voelde me jarenlang in de steek gelaten door de medische wereld.”

Pas 15 jaar geleden - Ariane lijdt op dat moment al 28 jaar pijn - komt de vrouw bij een dokter terecht die een levende bloedanalyse doet. Daarop is meteen te zien hoe haar bloed is aangetast door bacteriën en schimmels. “Het was de eerste dokter die mij serieus nam. In plaats van mijn klachten te minimaliseren, vroeg hij me hoe ik me voelde, en luisterde hij naar mijn verhaal. Ik had dat nog niet meegemaakt. Ik barstte in tranen uit”, zegt Ariane.

Volledig scherm Guido en Ariane zijn al samen sinds hun pubertijd, hier met de kleine Amber. © rv

Ze komt bij een specialist in bacteriën terecht en krijgt eindelijk een diagnose: Lyme, de intussen erg gekende en ernstige infectieziekte. Daarnaast wordt Ariane ook gediagnosticeerd met fibromyalgie, die ernstig pijn veroorzaakt in spieren en bindweefsel. Vijf jaar lang is ze in behandeling bij de specialist. “Hij heeft alles gedaan wat hij kon, maar tevergeefs”, zucht Ariane. “Op dat moment is ook mijn centraal zenuwstelsel volledig aangetast. De zwaarste morfine en infusen vol ketamine helpen amper of niets meer. Alle hulp voor mij zou te laat zijn. De diagnose te laat. De behandeling te laat.”

Jyseleca

Maar vorig jaar kwam er een nieuw medicijn op de markt: Jyseleca, voor de pijnbehandeling van mensen met ernstige reumatoïde artritis en darmziektes. Het zou ook de pijn bij mensen met Lyme en fibromyalgie kunnen verlagen. Maar omdat Ariane officieel niet aan de juiste ziektebenamingen voldoet, wordt dat medicijn voor haar niet terugbetaald door de Belgische staat. En het prijskaartje om Jyseleca langdurig te kunnen nemen, is enorm.

Quote Zelfs vandaag wordt mama door bepaalde contro­leart­sen niet ernstig genomen. Ze zou volgens één dokter zo snel mogelijk opnieuw moeten gaan werken Amber Vandecauter

Daarom is haar dochter Amber Vandecauter (31) met een crowdfunding gestart. Ze gaat op zoek naar 100.000 euro. “Ik heb ons mama van kinds af aan zien aftakelen. Dat maakte me eerst vooral droevig. Maar vandaag vooral kwaad”, zegt ze. “Ik ben boos op de manier waarop mama jarenlang behandeld is door zogezegde dokters en specialisten. Zelfs vandaag wordt ze door bepaalde controleartsen niet ernstig genomen. Ze zou volgens één dokter zo snel mogelijk opnieuw moeten gaan werken. Een persoon die haar vijf minuten controleert, maakt die beslissing, terwijl ze decennia documentatie heeft van doktersbezoeken, diagnoses, testresultaten en operaties. Hoe is zoiets zelfs mogelijk?”

“Het klinkt misschien ‘cheesy’, maar mama is superlief, echt een goed persoon, ze denkt vooral aan anderen, ook al heeft ze dikwijls weinig steun teruggekregen, omdat haar ziekte lang zo onzichtbaar was. Ik probeer haar zoveel mogelijk te helpen. Maar ik voel mij vooral machteloos: dat is het woord. Met deze crowdfunding probeer ik toch íets te doen. Ik hoop dat het iets kan betekenen. Elk klein bedragje helpt.”

Eerste lief

“Gelukkig heb ik Amber”, pikt fiere mama Ariane in. “En mijn man Guido (60). Hij lijdt er ook onder. Vroeger waren we heel actief, we gingen dikwijls op reis. Nu ben ik maar een paar uurtjes per dag productief. Als je het al productief kan noemen. Hij moet me helpen met wassen, aankleden... Alles. Hij is nog altijd mijn eerste vriendje. We zijn al samen sinds ik 16 jaar oud was. Zelfs in deze omstandigheden is hij altijd aan mijn zijde gebleven.”

Ariane heeft nog een paar boodschappen te verkondigen. “Aan dokters zou ik willen vragen naar hun patiënten te luisteren, en zich niet enkel te baseren op testjes en wat er in boeken geschreven staat. Aan de Belgische staat zou ik willen vragen om meer te investeren in onderzoek naar bacteriën. België huppelt hopeloos achter op dat vlak en heeft nog steeds moeite met ziektes zoals Lyme en fybromyalgie volledig te erkennen. En aan iedereen zou ik willen vragen op te letten bij insectenbeten: niet enkel van teken, maar ook spinnen, muggen en dazen. Want een kleine beet kan je leven verwoesten.”

Ariane steunen? Dat kan via crowdfunding steunactie.be.

