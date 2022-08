Eén rijstrook versperd na ongeval op verkeerswisselaar Antwerpen-Oost

Kapellen INTERVIEW. Tien jaar na verlies van dochtertje illu­streert en beschrijft Julie rouwproces in zelfhulp­boek: “Mijn leven vloog als een Chinese vaas keihard tegen de grond in scherven uiteen”

Na een heldhaftig gevecht van zeven maanden verloor de 3-jarige Marie in februari 2012 de strijd tegen een zeldzame vorm van kanker. Een decennium later heeft haar mama Julie De Keersmaecker (42) uit Kapellen haar rouwproces omgezet in het geïllustreerd zelfhulpboek ‘Op pad met verdriet’. “Ik heb zo’n diepe pijn gehad dat ik het op een bepaald moment niet meer zag zitten. Al heb ik net als Marie zo gevochten dat ik vandaag kan zeggen dat ik het leven weer graag zie”, aldus de rouwcoach.

