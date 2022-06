Een playbackende Bart De Wever met De Strangers, een montere Bob Cools en heel veel gelukkige koppels: dit was de inauguratie van het gerestaureerde stadhuis

Het stadhuis zag in haar 457-jarige geschiedenis al wat crisissen passeren, maar vandaag was er enkel sprake van feest. Vanaf 14 uur liep de Grote Markt mondjesmaat toe met sinjoren en bezoekers, maar ook opvallend genoeg met troepen jongelingen op vrijgezellenweekend, die met de onvoorstelbare hitte én het volksfeest toch het foute moment voor een dagje Antwerpen gekozen hadden. Muziekensemble Amour Fou warmde het -bewust aanwezige- publiek afgewisseld met theater- en goochelacts op. Radio Minerva kreeg de eer om de hele dag live uit te zenden in het stadhuis.