“Eén meisje dwong hij te zeggen dat ze alles verzonnen had”: bekende dansleraar die 20 jaar lang leerlingen misbruikte, krijgt zware celstraf

Het verhaal van Kris De Jonghe is er een van hoge toppen en diepe dalen. Als choreograaf met meer dan dertig jaar ervaring op de teller, was hij een man om rekening mee te houden in de danswereld. Hij had doorheen de jaren samengewerkt met verschillende internationale bekendheden en pakte daar op sociale media graag mee uit. De danseressen die hij opleidde belandden uiteindelijk op podia samen met Justin Bieber, de NBA of in Disneyland Parijs. Maar in maart 2020 liep het allemaal verkeerd. Toen opende de politie een onderzoek naar de man, nadat één van zijn slachtoffers haar verhaal opbiechtte.