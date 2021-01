Een maand na de start van de solden blijven handelaars zwarte sneeuw zien: “We moeten nog een derde van onze stock zien te verkopen”

Antwerpen Tournée Minerale: deze drankjes loodsen je door een alcohol­vrije maand

10:15 Vanaf 1 februari zweren een heleboel Belgen alcohol een maand af, want Tournée Minérale - de campagne die streeft naar een maatschappelijk bewustzijn rond alcoholgebruik - daagt je voor het vijfde jaar op rij uit om een maand lang geen alcoholische drankjes te nuttigen. Of geen alcohol drinken net moeilijker of makkelijker is tijdens eenzame coronatijden, laten we in het midden, maar 28 dagen lang enkel en alleen kraantjeswater drinken, hoeft uiteraard niet. Deze vier non-alcoholische drankjes loodsen je door een alcoholvrije maand!