"Een klets in ons gezicht": standhouders reageren op afgelasting Antwerpse kerstmarkt

Antwerpen Werner (54) was vroeger druggebrui­ker, maar helpt nu hepatitis C bij daklozen op te sporen: “Een behande­ling tegen het virus is vaak ook een eerste stap naar een beter leven”

Door de hele coronapandemie zouden we andere virussen nog vergeten, maar er zijn jammer genoeg nog heel wat ziektes die de ronde doen. Bijvoorbeeld: hepatitis C, een ziekte die vooral voorkomt bij kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals druggebruikers en daklozen. Werner De Keyzer (54) is ex-druggebruiker en kreeg zelf te maken met hepatitis C, maar helpt nu anderen om zich te laten testen en behandelen. “Ik haal enorm veel voldoening uit mijn job, omdat ik weet dat ik een verschil maak in de maatschappij.”

