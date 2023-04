Eén jaar na VeloVeilig Vlaanderen: ‘Gevaarlijkste fietspunt van Vlaanderen’ gaat op de schop

Werken in Flo­rastraat starten aan fase twee

De werken aan de Florastraat in Borgerhout zijn in november 2022 begonnen. Het deel vanaf het Jan Borluutplein tot en met het kruispunt met de Terlostraat is nu bijna heraangelegd. Vanaf mei is het deel tussen de Terlostraat en de Rechtestraat aan de beurt.