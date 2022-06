Een jaar na de instorting van schoolgebouw op Nieuw Zuid herdenken families de slachtoffers: “Niets was onze fout, en toch namen we die dag afscheid van onze drie vrienden”

In de ochtend van 17 juni, net geen jaar na het tragische ongeval in de Jos Smolderenstraat, doken zesentwintig witte kruisjes op in het grasveld naast wat er nu nog overblijft van de school. Evenveel arbeiders stierven sinds de bouwramp op 18 juni 2021 op een werf in België. Het is genoeg geweest met arbeidsongevallen waar slachtoffers of zij die hen overleven geen financiële vergoeding krijgen, klinkt de algemene teneur. Ook de families van de vijf dodelijke slachtoffers Mihael Balan (29), Nicolae Ivanov (38), Carlos Manual Dias Quitério (35), Antonio Rosário (57) en Christiano Santos (33) hebben één jaar na hun dood nog geen euro schadevergoeding gezien.