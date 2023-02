Een huzarenstukje: bomen van 16 meter hoog worden over muur van Rubenshuis getild

Antwerpen ASSISEN LIVE. "Ik kreeg van haar ouders een doos opgestuurd met haar bebloede kleren. Als ‘herinne­ring’”: Voormalige partner Ariane Mazijn, die lang hoofdver­dach­te was, getuigt

Er staat genoeg gepland voor de derde zittingsdag in het assisenproces tegen seriemoordenaar Stephaan Du Lion (58). Om te beginnen zal wetsdokter Demeyere haar licht laten schijnen over de autopsieën van de vier slachtoffers en zullen enkele specialisten wat meer uitleg komen geven over het DNA-onderzoek dat voor Du Lion de nagel in de doodskist betekende. In de namiddag komen de eerste getuigen, waaronder de partner van Ariane Mazijn die lang als verdachte werd bezien. “Toen ik hoorde dat er iemand was aangehouden, begon alles terug opnieuw in m’n hoofd.”

7 februari