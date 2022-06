Een hete nacht in het Schipperskwartier of het vernieuwde Stadhuis ontdekken? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

Antwerpen/Zoersel ASSISEN. “Van die hoeveel­heid pillen in combinatie met alcohol gaan de meeste mensen knock-out.” Toxicolo­gen beschrij­ven toestand Roger Slegers tijdens dodelijke steekpar­tij

Was Roger Slegers handelsbekwaam toen hij Lesley Swolfs van het leven beroofde? Per slot van rekening had hij bij schatting 1,6 promille alcohol in zijn bloed op het moment van de feiten. Het resultaat van mogelijk acht Duvels. Ook had hij die dag een grote hoeveelheid medicatie genomen. “Dat heeft zeker effect op de manier waarop iemand beweegt. Controle houden met zo’n hoge concentratie is niet makkelijk.”

