“Een golf van 3x3 basket over Vlaanderen laten waaien”: basketfederatie op zoek naar coaches in aanloop naar WK in Antwerpen

WK 3x3 BASKETVoor de eerste keer komt het WK 3x3 basket naar België deze zomer. De perfecte gelegenheid voor Basketbal Vlaanderen om de bijzondere sport in de kijker te zetten. De basketfederatie wil zoveel mogelijk coaches een basisopleiding 3x3 geven zodat heel het gewest aan het 3x3-basketten gaat. “We willen een golf van 3x3 over Vlaanderen laten waaien deze zomer.”

Van 21 tot en met 26 juni is de Antwerpse Groenplaats het decor van de ‘Crelan FIBA 3x3 World Cup’, het zal de eerste keer zijn dat het wereldkampioenschap 3x3 op Belgisch grondgebied plaatsvindt. “Een momentum dat we niet zomaar willen laten passeren”, zegt Alexander Byttebier van Basketbal Vlaanderen. “We plannen de komende maanden tal van initiatieven om de sport in de kijker te zetten zoals schoolinitiaties, schooltoernooien, clubcompetities en buurtsporttoernooien.”

Golf over Vlaanderen

Maar om al die initiatieven in goede banen te leiden, is Basketbal Vlaanderen nog op zoek naar lesgevers, die gratis opgeleid zullen worden door de basketfederatie. “We willen iedereen die interesse heeft, van leerkrachten, sportmedewerkers, coaches en jeugdbegeleiders, een basisopleiding geven zodat ze zelf over de nodige kennis beschikken om met 3x3 basket aan de slag te gaan in hun eigen regio. Op die manier willen we een golf van 3x3 over Vlaanderen laten waaien.”

Na de opleiding kunnen de nieuwe coaches ingeschakeld worden in het circuit van Basketbal Vlaanderen. “Die lesgevers kunnen ook in dienst treden bij ons”, neemt Katrien Outtier van Sportwerk over. “We hebben meer dan 35 jaar ervaring in het tewerk stellen van gediplomeerde lesgevers bij steden, gemeenten, federaties en sportclubs. Maar we blijven steeds op zoek naar gekwalificeerde instructeurs. Je kan dus niet enkel 3x3 basketbal mee op de kaart zetten, maar ook nog eens doorstromen naar een job in de sportsector.”

De eerste gratis opleiding vindt plaats op zondagmiddag 3 april in sporthal ’t Wit Zand in Beveren, de volgende zal een week later plaatsvinden in Brussel. Meer info basketbal.vlaanderen.