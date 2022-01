“Een godsgeschenk, die lockdown bij onze noorderburen”: ook ná Nieuwjaar vinden Nederlanders massaal hun weg naar Antwerpen

Mechelen/Antwerpen Kazerne Dossin in Mechelen reageert op antisemiti­sche gezangen van Beer­schot-supporters: “ Recente opeenstape­ling van incidenten met spreekko­ren is zorgwek­kend”

Memoriaal, museum en onderzoekscentrum over Holocaust en mensenrechten Kazerne Dossin in Mechelen is geraakt door de recente opeenstapeling van incidenten met spreekkoren in het Belgische voetbal. Op maandag verscheen er een filmpje waarin te zien is hoe aanhangers van voetbalclub Beerschot anti-Joodse en nazistische slogans roepen aan Café Stadion op het Kiel.

29 december