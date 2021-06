Eén bewoner in levensgevaar na felle brand in flat aan Paardenmarkt

Antwerpen Cartoonis­te Laura Janssens maakt raamteke­ning voor Bakkerij Bakboord tegen voedselver­spil­ling

4 juni Vandaag maakte cartooniste Laura Janssens, beter bekend als Niet Nu Laura, een raamtekening bij Bakkerij Bakboord op het Eilandje in Antwerpen. Haar tekening staat in het teken van VN World Environment Day (5 juni) en een actie van Too Good To Go, om het probleem van voedselverspilling aan te kaarten. Want helaas belandt wereldwijd één derde van al het voedsel in de vuilnisbak.