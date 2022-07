Een belangrijk levensmoment vieren in de groene oase op de oude slachthuissite en er nog budget voor krijgen ook? Het kan op BabelFestival

Het BabelFestival sociaal-culturele site BabelBühne op de oude slachthuissite in Antwerpen-Noord houdt deze zomer bijzondere ceremonies op de unieke, groene oase tussen de oude industrie. “We hebben nog één dag - zondag 14 augustus - vrij”, klinkt het bij het festival. “Wil jij een levensfase vieren, iemand ten huwelijk vragen of een ander ritueel delen met ons? Pak dan deze kan om jouw BabelCeremonie op deze unieke plek in Antwerpen te organiseren. Wij hebben alle middelen en kennis ter ondersteuning.”