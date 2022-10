Edward De Beukelaer (1843-1919), de man die zijn volk Princekoeken leerde eten: het verhaal van de founding father van ‘koekenstad’ Antwerpen, die op het Schoonselhof rust

Er was een tijd dat je Antwerpen niet kon binnenrijden zonder de geur van versgebakken koekjes te ruiken. Een tijd waarin twintig grote koekjesfabrieken over de stad verspreid lagen. Een van de allerbekendste? De fabriek van Edward De Beukelaer, ongetwijfeld. Het is dankzij hem - én dankzij zijn tijdgenoot Eduard Parein (bekend van onder meer Tuc, Cha-Cha en Bastogne) - dat Antwerpen de bijnaam ‘Koekenstad’ kreeg.