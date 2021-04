Eddy (82) en Jeanine (81) krijgen samen vaccin op hun zestigste huwelijksverjaardag: “Na meer dan een jaar opgesloten te zitten, zijn we klaar om op de lappen te gaan”

Antwerpen Van illegale zonnebril­len tot illegale drugs: politie houdt opnieuw extra toezicht in omgeving Stuiven­berg

5 april Sluikstorters, drugs, agressieve bedelaars en onvergunde verkopers. Dat was het resultaat van een verhoogd toezicht in de omgeving van het Stuivenberg Ziekenhuis op zondag. Deze week hield de politie al eerder extra controles in die buurt en vonden inspecteurs een grote hoeveelheid sluikstort in de Halenstraat.