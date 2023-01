Echtgenote van Ali Ü. wordt uit flat gezet na aanslag, maar blijft hem steunen: “Ik weet niet waar hij is, en al helemáál niet wie hem dood wil. Of waarom”

Hoboken“Hij is normaal gezien constant bij zijn familie, ook in het weekend. Waar zou hij dan de tijd vandaan halen om zo’n dingen te doen?” Aan het woord is Oumaima B., de echtgenote van Ali Ü. (33), de man die vermoedelijk het doelwit was van de aanslag aan de Kioskplaats in Hoboken donderdagnacht. Van hem is momenteel geen spoor. Ook zijn familie weet niet waar hij is en de politie onderzoekt het incident in het licht van het drugsmilieu. De huisbaas van Oumaima heeft haar na het incident gevraagd te vertrekken. Wij treffen haar terwijl ze volop aan het inpakken is. “Maar ze is hoogzwanger, zoiets doe je toch niet?”, fulmineert een van de nichten.