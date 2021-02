E313 richting Hasselt afgesloten door brandende vrachtwagen: nog enkele uren grote verkeershinder

Voetbal Eerste klasse A Beerschot blijft zoekende na vertrek Tissoudali: vier verschil­len­de combina­ties voorin, nog geen succesre­cept gevonden

15 februari Na het vertrek van Tarik Tissoudali blijft het voor Beerschot zoeken naar het ideale recept voorin. Trainer Will Still probeerde in drie wedstrijden al vier verschillende combinaties uit in de spits, maar een potentieel koningskoppel hebben we nog niet gezien. Voorlopig blijft het wachten op dé klik.