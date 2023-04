Duurzaamheidsinitiatief van Tomorrowland organiseert lezing in Bourla

Bezoekers mogen vanaf 1 augustus niet meer op straat parkeren tussen Leien en Schelde: alles wat je moet weten over histori­sche beslissing in Antwerpen

Het is met stip de grootste verkeersingreep ooit van het Antwerpse stadsbestuur: vanaf 1 augustus mogen tussen Schelde en Leien nog enkel bewoners en mensen met een bijzondere vergunning op straat parkeren. “Zo maken we de historische binnenstad aangenamer voor bewoners en wandelaars”, klonk het vrijdag op het Schoon Verdiep. Maar wat verandert er nu precies? Wat zijn de financiële gevolgen voor de stad? En hoeveel uitzonderingen zijn er? We lijsten het voor je op.