Duurste rusthuis van het land Park Lane Antwerpen staat op zwarte lijst van zorginspectie

Voetbal 1A Marc Schaessens ziet dat zijn ex-clubs Beerschot en Seraing voor zespunten­match staan: “Gelijkspel is eigenlijk onvoldoen­de voor Beerschot”

Zeggen dat Beerschots komende wedstrijd op het veld van Seraing cruciaal is, is nog een understatement. De hekkensluiter in 1A weet waar hij woensdag voor staat. “Beerschot moet winnen. Een gelijkspel is eigenlijk niet eens genoeg”, zegt oud-Beerschotter Marc Schaessens (53), die ooit ook nog eens een jaartje voor Seraing voetbalde.

25 januari