Dure energie en stijgende lonen dwingen Sportoase tot ingreep: “Tarieven blijven hetzelfde, maar we knippen in openingsuren recreatiebad”

Volgens de uitbater is over de ingreep heel diep nagedacht. “De energiekosten en personeelsuitgaven zijn uitzonderlijk sterk gestegen. We wilden dat echter niet doorrekenen aan de trouwe klanten. Door de openingsuren van het recreatiebad te beperken, hoeft dat niet. We zullen deze tijdelijke maatregel ook elke drie maanden evalueren.”

Nieuwe openingsuren

Wat betekent het in de praktijk? Vanaf maandag 9 januari kun je op weekdagen in het recreatiebad zwemmen van 16 tot 21 uur. Op woensdag kan het van 13 tot 21 uur. In het weekend blijft het recreatiebad open van 8 tot 18 uur, op vakantiedagen zelfs van 8 tot 22 uur. Daar is volgens Michaël Schouwaerts een goede reden voor. “Ruim 90 procent van onze bezoekers gebruikt het recreatiebad in de latere namiddag, ’s avonds, op woensdagen en in het weekend. We zijn er ons terdege van bewust dat we een maatschappelijke rol vervullen. Daarom verandert er niets voor ons instructiebad, het sportbad, het school- en clubzwemmen, de zwemschool én de fitness. Van maandag tot vrijdag kun je er terecht van 8 tot 22 uur, op zaterdag en zondag van 8 tot 18 uur.”