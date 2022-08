Duo verdacht van diefstal met geweld opgepakt door prostitutieteam

Antwerpen VAKANTIE­TIPS VOOR DE THUISBLIJ­VERS. Skiën tijdens een hittegolf in Antwerpen: “De piste helemaal voor jou alleen”

Zit jij vandaag niet ergens op een strand in Turkije? Staat je tent gewoon in je tuin en dus niet op een camping in Zuid-Frankrijk? Geen Oostenrijkse koeien die je ’s ochtends wakker loeien? Geen nood, ook in Vlaanderen kan je heerlijk op vakantie. Onze regiojournalisten testen de leukste uitstapjes voor jullie uit. Vandaag: skiën en snowboarden tijdens een hittegolf in het Wilrijkse Aspen.

